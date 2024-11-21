Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schimmel und Hölle

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 21.11.2024
Schimmel und Hölle

Lenßen hilft

Folge 6: Schimmel und Hölle

23 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Verzweifelt bittet Saskia Schneider Ingo Lenßen um Hilfe. Das Jugendamt wirft ihr Kindeswohlgefährdung vor, weil die junge Mutter seit Tagen mit ihrem fünfjährigen Sohn Ben im Auto schläft. Doch ihre Wohnung ist unbewohnbar, massiv von Schimmel befallen. Bens Asthma hat sich dadurch verschlechtert und führte sogar zu einem Krankenhausaufenthalt. Und als wäre das nicht genug, wird Ehemann Tom plötzlich gekündigt. Kann Team Lenßen der Familie aus ihrer Abwärtsspirale helfen?

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

