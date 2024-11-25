Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 26vom 25.11.2024
Folge 26: Nicht mit uns

23 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Ulrike Daubner und Sabine Haas suchen rechtlichen Beistand bei Team Lenßen, nachdem sie entdeckt haben, dass ihre männlichen Kollegen im Unternehmen für die gleiche Arbeit erheblich mehr verdienen. Für die beiden absolut inakzeptabel. Nach einer mutigen Protestaktion werden sie auch noch fristlos entlassen. Können die Anwälte Geschäftsführer Thomas Wolf zur Rechenschaft ziehen und die längst überfällige Gleichberechtigung im Unternehmen durchsetzen?

