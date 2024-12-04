Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krank gefeiert

SAT.1Staffel 1Folge 49vom 04.12.2024
Folge 49: Krank gefeiert

23 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen wird beauftragt, die Zukunft eines gefährdeten Kosmetikstudios zu retten. Alina Mintal hat sich damit vor zwei Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Doch ihre einzige Mitarbeiterin Jacky fällt ständig krankheitsbedingt aus und Chefin Alina ist überzeugt: Jacky täuscht ihre Krankheiten nur vor. Die Existenz der Mandantin hängt am seidenen Faden. Kann Team Lenßen den Verdacht des Krankfeierns bestätigen und das Geschäft vor dem Ruin retten?

