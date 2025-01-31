Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 99vom 31.01.2025
Folge 99: Gefahr im Klassenchat

23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Amara Pasch bittet Team Lenßen um Hilfe: Ihr Sohn Leo wird beschuldigt, einen Skandal an seiner Schule ausgelöst zu haben. Nachdem ein erschütterndes Video im Klassenchat auftaucht, in dem Leo den Mitschüler Norman zwingt, ultrascharfe Chips zu essen, droht ihm die Suspendierung. Als auch noch ein Skandalfoto folgt, das Leo von einer Mitschülerin gemacht hat, wird die Lage immer brenzliger. Team Lenßen muss sensibel herausfinden, wer den Jungen zu solchen Taten zwingt.

