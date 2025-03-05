Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zahlungsverkehr

SAT.1Staffel 1Folge 115vom 05.03.2025
Folge 115: Zahlungsverkehr

23 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

Die besorgte Mutter Nina Kluch wendet sich an Ingo Lenßen: Eine Bordellrechnung über 1.500 Euro soll auf ihren Sohn Leo zurückgehen. Doch der behauptet, unschuldig zu sein. Überwachungsvideos und ein anonymes Mobbing-Video werfen Fragen auf. Während Ninas Sorge wächst, enthüllen Team Lenßens Nachforschungen mehr, als erwartet: Was ist an dem Abend wirklich passiert? Und wer versucht, Leo zu schaden?

