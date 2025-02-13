Psychoterror unter NachbarnJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 98: Psychoterror unter Nachbarn
23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Rosa Frehse sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen: Ihr Mann Benny wird von Nachbar Darius Manke beschuldigt, die Nachbarschaft zu terrorisieren. Seit Monaten sehen sich die Frehses Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt. Doch als Rosa ein anonymes Foto erhält, das alles auf den Kopf stellt, wird das Drama noch explosiver. Ist Benny wirklich der Täter oder steckt mehr dahinter? Team Lenßen muss die Wahrheit aufdecken.
