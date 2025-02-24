Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 105vom 24.02.2025
Folge 105: An den Pranger gestellt

23 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Da Lagermitarbeiterin Nicole Vogt (48) gekündigt wurde, bittet sie Ingo Lenßen um Hilfe. Sie und ihre Kolleginnen werden vom Vorarbeiter Fred Kaller (35) schikaniert - niemand traut sich zu reden. Nur Nicole fasste den Mut, die Mobbingattacken anonym im Kummerkasten zu melden. Geschäftsführer Dirk Wallau schützt den Peiniger und setzte ein Kopfgeld auf die "Verräterin" aus - und tatsächlich wurde die Mandantin angeschwärzt. Kann Team Lenßen das Mobbing beweisen und Nicole helfen?

