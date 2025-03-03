Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 107 vom 03.03.2025
Folge 107: Auf der Kippe
23 Min. Ab 12

Team Lenßen wird von der verzweifelten Jugendamtsmitarbeiterin Katrin Uhl aufgesucht. Ihr Chef Florian Timm ließ die kleine Mila in Obhut nehmen, da Mutter Jacky Pütz angeblich ihren gewalttätigen Ex in die Wohnung ließ und blaue Flecken an Milas Handgelenk entdeckt wurden. Nun wird Katrin fälschlicherweise beschuldigt, die Adresse der Pflegeeltern an die Mutter verraten zu haben. Ingo Lenßen kämpft für den Ruf der Mandantin und deckt eine gefährliche Intrige auf.

