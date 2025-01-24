Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Spinnefeind

SAT.1Staffel 1Folge 87vom 24.01.2025
Spinnefeind

SpinnefeindJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 87: Spinnefeind

23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Ingo Lenßen kämpft gegen Mobbing und Intrigen im Baumarkt. Während einer Sitzung gerät Abteilungsleiterin Lara Meinecke wegen einer Spinne in Panik und rennt eine Kundin um. Jetzt wird sie wegen fahrlässiger Körperverletzung und öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Doch Team Lenßen entdeckt schnell: Hinter Laras Problemen steckt ein perfides Mobbing. Können die Anwälte die Täter entlarven und die Mandantin rehabilitieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen