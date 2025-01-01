Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Zum Strip gezwungen

22 Min.Ab 12

Martina Wegener fürchtet, dass ihre 17-jährige Tochter Simone in schlechte Gesellschaft geraten ist: Neuerdings bleibt sie nicht nur lange außer Haus, sondern sie bestiehlt sogar ihre Mutter. Die Ermittler folgen dem Mädchen bei seinen nächtlichen Ausflügen zu einem Striplokal, in dem sie als "exotische Tänzerin" auftritt. Eine weitere Spur lässt vermuten, dass Simone durch einen Betrüger in eine tiefe Schuldenfalle geraten ist.

SAT.1
