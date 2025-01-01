Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der falsche Vater

SAT.1Staffel 3Folge 19
Der falsche Vater

Der falsche VaterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 19: Der falsche Vater

22 Min.Ab 12

Thorsten Worms wird verdächtigt, das Haus von Wolfgang Schreven angezündet zu haben - aus Wut, weil sein Geschäftspartner ihm 50.000 Euro Schulden zurückzahlen soll. Ein sehbehinderter Augenzeuge und die aufsässige Tochter von Thorsten Worms geben den Ermittlern Rätsel auf: Sandra Nitka und Christian Storm beobachten Laura (17) mit Wolfgang Schreven, dem Feind des Vaters. Welche Rolle spielt das Mädchen im Drama um seinen Vater?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

