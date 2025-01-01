Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 6
Folge 6: Der perfekte Mord

22 Min.Ab 12

Silvia Handke fürchtet um ihr Leben: Ein Unbekannter droht, ihr etwas anzutun. Die Ermittler legen sich auf die Lauer: Als Tekin Kurtulus während der Observation erfährt, dass sein bester Freund in Lebensgefahr schwebt, bleibt Katja Hansen allein zurück und tappt prompt in eine Falle. Erst Stunden später wacht sie am Straßenrand wieder auf - die Mandantin ist tot, und Katja Hansen wird des Mordes verdächtigt ...

