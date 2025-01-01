Lenßen & Partner
Folge 20: Der Feind in der Familie
22 Min.Ab 12
In T-Shirt und Jogginghose taucht Alfred Hambach spät abends in Ingo Lenßens Kanzlei auf: Während er vor dem Fernseher gesessen hat, soll jemand versucht haben, ihn zu erschießen. Das Fenster sei in 1.000 Stücke zersprungen und das Projektil in seinen Sessel eingeschlagen. Als sich Lenßen und sein Team den Tatort ansehen, stellen sie fest, dass weder das Fenster noch der Sessel kaputt sind. Fand der Anschlag wirklich statt oder hat sich Alfred Hambach alles nur eingebildet?
