Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Feind in der Familie

SAT.1Staffel 3Folge 20
Der Feind in der Familie

Der Feind in der FamilieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 20: Der Feind in der Familie

22 Min.Ab 12

In T-Shirt und Jogginghose taucht Alfred Hambach spät abends in Ingo Lenßens Kanzlei auf: Während er vor dem Fernseher gesessen hat, soll jemand versucht haben, ihn zu erschießen. Das Fenster sei in 1.000 Stücke zersprungen und das Projektil in seinen Sessel eingeschlagen. Als sich Lenßen und sein Team den Tatort ansehen, stellen sie fest, dass weder das Fenster noch der Sessel kaputt sind. Fand der Anschlag wirklich statt oder hat sich Alfred Hambach alles nur eingebildet?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen