Lenßen & Partner
Folge 17: Mörderische Jagd
22 Min.Ab 12
Als Lenßen und Partner an einer Jagdpartie teilnehmen, wird Gregor Mannkind erschossen. Die Lebensgefährtin des Opfers, Inge Grüner, gibt Lenßen und Partner den Auftrag, den Täter zu finden. In den Unterlagen des Toten entdecken sie, dass Mannkind wegen Steuersünden erpresst wurde. Die Detektive können den Erpresser ausfindig machen und erleben eine Überraschung: Es handelt sich um den Noch-Ehemann von Inge Grüner ...
