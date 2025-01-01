Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schuldig

SAT.1Staffel 3Folge 1
22 Min.Ab 12

Mirko Bethke (29) ist seit einem Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Wer hat es auf ihn abgesehen und manipulierte die Bremsen seines Autos? Wollen sich seine Konkurrenten an dem erfolgreichen Innenarchitekten rächen, weil er bei der Vergabe von Aufträgen angeblich seinen "Krüppelvorteil" nutzt? Warum verunglückte er mit dem Auto ausgerechnet, nachdem der Wagen wegen einer eingeschlagenen Seitenscheibe aus der Werkstatt kam?

