Blutrache

SAT.1Staffel 3Folge 36
Folge 36: Blutrache

22 Min.Ab 12

Die Türkin Yasemin Günay ist seit kurzem mit dem Deutschen Sebastian Hahnisch liiert - bereits zum zweiten Mal wurde ihr eine tote Taube zugeschickt. Hat ihre streng muslimische Familie Verdacht geschöpft? Ingo Lenßen bringt die junge Frau zu ihrer Sicherheit sofort in einem Hotel unter. Sein Team beobachtet, dass sich der Bruder von Yasemin in einem türkischen Badehaus mit einem dubiosen Geschäftsmann trifft - es handelt sich um Ömer Veral, den Verlobten der Mandantin.

