Lenßen & Partner
Folge 71: Blick in die Hölle
22 Min.Ab 12
Antje Bloch fürchtet, dass Armin Teichmann ihre Tochter Vanessa (18) schlägt und zu perversen Sex-Spielen zwingt. Tatsächlich werden die Ermittler Zeugen, wie der zwölf Jahre ältere Mann Vanessa überredet, Marihuana zu rauchen. Sandra Nitka und Christian Storm beobachten, wie die 18-Jährige am Hauptbahnhof Drogen kauft. Geht die Liebe von Vanessa so weit, dass sie sich für seine Drogensucht prostituiert?
