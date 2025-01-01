Lenßen & Partner
Folge 79: Vater unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Der Geschäftsmann Gerald Sanderer wird verdächtigt, seinen Sohn Moritz ermordet zu haben. Im Blickfeld der Ermittlungen steht auch die Ehefrau des Ermordeten, Petra Sanderer - sie hat ein Verhältnis mit Erik Stolze. Sandra Nitka und Christian Storm befragen zuerst Sabine Munz und deren Mann Timo, doch die Befragung der Angestellten des Autohauses von Gerald Sanderer bringen die Ermittlungen nicht voran. Alles deutet auf einen Täter innerhalb der Familie ...
