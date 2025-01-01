Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sandra Nitka im Koma

SAT.1Staffel 6Folge 4
Sandra Nitka im Koma

Lenßen & Partner

Folge 4: Sandra Nitka im Koma

21 Min.Ab 12

Der Sohn eines Mandanten wird entführt. Der skrupellose Geiselnehmer fordert zwei Millionen Euro Lösegeld. Als die Übergabe stattfindet, eskaliert die Situation: Der Entführer läuft Amok und kann flüchten. Sandra Nitka wird bei dem Einsatz lebensgefährlich verletzt und fällt ins Koma. Während sie um ihr Leben kämpft, versucht Christian Storm den brutalen Täter zu finden.

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

