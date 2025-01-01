Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Drama um ein Waisenkind

SAT.1Staffel 6Folge 7
Drama um ein Waisenkind

Drama um ein WaisenkindJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 7: Drama um ein Waisenkind

22 Min.Ab 12

Ein russisches Waisenkind verschwindet spurlos. Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen scheinbar Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Spur führt zu dem Heimleiter, der offensichtlich mit Kindern handelt. Um ihn zu überführen, gibt sich Ingo Lenßen als Bordellbesitzer aus. Doch seine Tarnung fliegt auf und der Verdächtige kann fliehen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen