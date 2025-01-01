Lenßen & Partner
Folge 6: Die falsche Schlange
23 Min.Ab 12
Eine Medizinerin hat einen schweren Autounfall. Sebastian Thiele entdeckt sie und rettet ihr das Leben. Die Frau vermutet, dass dies ein Mordanschlag war, da sie einer neuen Erfindung auf der Spur ist. Obwohl die Mandantin von den Ermittlern Personenschutz erhält, wird sie entführt und in ihrem Labor festgehalten. Thiele kommt ihr zwar zur Hilfe, wird aber von einer giftigen Schlange gebissen.
