Lenßen & Partner
Folge 11: Sexgieriger Heiratsschwindler
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ermittelt verdeckt auf einer Single-Party: Er will dort Beweise gegen einen vermeintlichen Heiratsschwindler finden. Der Anwalt lernt eine wohlhabende Witwe kennen. Auch ihr hat der skrupellose Betrüger einen Heiratsantrag gemacht. Am nächsten Tag ist die Frau spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt die Ermittler in ein Krematorium. Dort machen sie eine grausame Entdeckung ...
