Gefährliche Liebesspiele

SAT.1Staffel 6Folge 13vom 27.03.2022
22 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 12

Nach einem romantischen Date erwacht die Ermittlerin in einem fremden Hotel. Sie kann sich an nichts erinnern. Kurz darauf macht sie eine schreckliche Entdeckung: Sie ist Opfer eines Perversen geworden. Zusammen mit ihrem Kollegen ermittelt die Detektivin verdeckt in dem Hotel. Können die Ermittler den Serientäter stellen?

