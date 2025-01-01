Lenßen & Partner
Folge 168: Vergewaltigt im Partyrausch
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wurde auf einer Party unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Sie bittet Lenßen und Partner völlig aufgelöst um Hilfe, denn sie kann sich nicht mehr an den Vergewaltiger erinnern. Bei den Ermittlungen in der Partyszene bekommen Lenßen und Partner einen wichtigen Hinweis auf den Täter: Die Beschreibung passt auf Sebastian Thiele.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick