Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 180vom 15.07.2022
Folge 180: Erotische Ermittlungen

22 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12

Seit ihrem letzten Friseurbesuch fallen einer Mandantin die Haare aus. Sie will den Täter zur Rechenschaft ziehen, der ihr Aussehen ruiniert hat. Die erste Vermutung: Der Friseur hat sich an seiner Kundin gerächt, weil sie eine Affäre mit seinem schwulen Freund, einer Aushilfe im Salon, hatte. Aber sie scheint nicht der einzige Seitensprung des Bisexuellen zu sein ...

