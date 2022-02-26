Lenßen & Partner
Folge 35: Giftige Rache
22 Min.Folge vom 26.02.2022Ab 12
Ingo Lenßen sitzt in der Jury eines Kochwettbewerbs. Als ein Jurymitglied hinterhältig vergiftet wird, fällt der Verdacht auf eine Teilnehmerin. Doch diese beteuert ihre Unschuld. Der Täter befindet sich offenbar immer noch in den Reihen der Teilnehmer und plant erneut einen tückischen Anschlag. Können Lenßen und Partner rechtzeitig einen weiteren Mord verhindern?
