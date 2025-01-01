Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der falsche Bruder

SAT.1Staffel 6Folge 55
Der falsche Bruder

Der falsche BruderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 55: Der falsche Bruder

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin entkommt nur knapp einem Mordanschlag. Von einer Psychologin erfahren Lenßen & Partner, dass die Frau psychisch krank ist. Der Bruder der Mandantin bestätigt dies. Doch auf die Mandantin wird ein weiterer Mordanschlag verübt. Treibt eine Krankheit sie zu den schrecklichen Taten oder trachtet tatsächlich jemand nach ihrem Leben?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen