Lenßen & Partner
Folge 1: Horror Job zum Hungerlohn
22 Min.Ab 12
Eine Journalistin hat die kriminellen Machenschaften einer renommierten Firma aufgedeckt. Doch bevor sie Lenßen & Partner die entscheidenden Beweise liefern kann, geschieht das Unfassbare: Die Mandantin wird erwürgt aus einem Fluss geborgen. Um ihren Mörder zu finden, schleust sich Christian Storm in die Firma ein. Doch seine Tarnung fliegt auf, und der Ermittler gerät in Lebensgefahr ...
