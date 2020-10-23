Staffel 1Folge 5vom 23.10.2020
Folge 5: Nicht mit mir
Supermarktverkäuferin Vanessa (30) wird von ihrem Schichtleiter Roland (40) sexuell belästigt. In ihrer Not wendet sie sich an ihre beste Freundin Sarah, die gemeinsam mit Ingo Lenßen und ihrem Kollegen John versucht, ihrer Freundin zu helfen. Ingo schafft es, dass die verängstigte Vanessa ihren Chef anzeigt, doch kurz darauf erhält diese ihre Kündigung. Ingo muss nun dringend Beweise vorlegen, stößt bei Vanessas Kolleginnen jedoch auf eine Mauer des Schweigens.
