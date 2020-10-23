Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 1 Folge 5 vom 23.10.2020
Nicht mit mir

Nicht mit mir

Lenßen übernimmt

Folge 5: Nicht mit mir

23 Min. Folge vom 23.10.2020 Ab 12

Supermarktverkäuferin Vanessa (30) wird von ihrem Schichtleiter Roland (40) sexuell belästigt. In ihrer Not wendet sie sich an ihre beste Freundin Sarah, die gemeinsam mit Ingo Lenßen und ihrem Kollegen John versucht, ihrer Freundin zu helfen. Ingo schafft es, dass die verängstigte Vanessa ihren Chef anzeigt, doch kurz darauf erhält diese ihre Kündigung. Ingo muss nun dringend Beweise vorlegen, stößt bei Vanessas Kolleginnen jedoch auf eine Mauer des Schweigens.

Lenßen übernimmt

