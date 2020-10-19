Staffel 1Folge 13vom 19.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 13: Nicht ohne meine Kinder
23 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
Ingo wird von der verzweifelten Jule (38) um Hilfe gebeten, da ihr Verlobter Martin (42) von seiner Exfrau Britta (39) beschuldigt wird, gegenüber dem gemeinsamen Sohn Lio (6) gewalttätig geworden zu sein. Martin bestreitet die Vorwürfe, obwohl Lio den Übergriff seines Vaters bestätigt. Doch dann findet Ingo heraus, dass Martins Ex-Frau ihre eigenen Pläne verfolgt und ihr die schweren Vorwürfe gegenüber ihrem Ex-Mann offenbar in die Karten spielen.
