Staffel 1Folge 15
Schwanger in der TodesfalleJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 15: Schwanger in der Todesfalle
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen bekommt es mit einem Fall von Betrug mit Gebrauchtwagen zu tun: Der 32-jährige Dachdecker Fabi ruft ihn zu Hilfe, da er gemeinsam mit seiner hochschwangeren Freundin Luisa (27) in einem gerade erworbenen Gebrauchtwagen in einen Unfall geraten ist. Ingo und sein Team kommen bei ihren Recherchen einer Autohändlergang auf die Schliche, die aus Profitgier das Leben anderer Menschen fahrlässig aufs Spiel zu setzen scheint.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick