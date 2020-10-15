Staffel 1Folge 12vom 15.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 12: Zoff im Paradies
23 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Barbara (36) befindet sich mit ihrem Mann Klaus (40) und ihren beiden Söhnen in einem zermürbenden Nachbarschaftsstreit mit dem Ehepaar Wirtz. Nach einer erneuten Eskalation sucht die verzweifelte Barbara Hilfe bei Ingo Lenßen. Ingos Versuch, über eine Mediation Ruhe in die Nachbarschaft zu bringen, scheitert. Als die ganze Boshaftigkeit der Nachbarn zu Tage tritt, bekommen Ingo und sein Team die Möglichkeit, den Spieß zu Gunsten ihrer Mandanten umzudrehen.
