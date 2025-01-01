Staffel 1Folge 18
Lenßen übernimmt
Folge 18: Das Hurenkomplott
23 Min.Ab 12
Leon (35) findet sich nach seinem Junggesellenabschied in der Ausnüchterungszelle der Polizei wieder und wird der Zechprellerei in einem Bordell bezichtigt. Er schwört jedoch, niemals Sex in dem Bordell gehabt zu haben. Doch dann erhält seine Braut Marie (30) Sexfotos von Leon und einer Prostituierten und sagt daraufhin enttäuscht die Hochzeit ab. Alles spricht gegen den verzweifelten Bräutigam - nur Ingo Lenßen stört sich an einigen Ungereimtheiten.
