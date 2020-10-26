Staffel 1Folge 7vom 26.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 7: Ängste einer Mutter
23 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
Ingo Lenßens ehemalige Mandantin Ramona (40) hat erfahren, dass ihre Tochter Leonie (19) erneut beim Klauen erwischt wurde und ihr als Wiederholungstäterin im schlimmsten Fall Gefängnis droht. Ramona ist überzeugt, dass Leonies zwielichtiger Freund Peer (21) dahintersteckt. Als Ingo Kontakt zu Leonie aufnimmt, überschlagen sich die Ereignisse und er kommt Leonies wohl gehütetem Geheimnis auf die Spur ...
