Staffel 4Folge 29vom 07.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 29: Pechmarie
23 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12
Marie Herbold (42) möchte mit ihrem neuen Partner und Tochter Jasmin (15) nach Leipzig umziehen - doch Ex-Mann Leon Herbold (43) wehrt sich heftig dagegen. Anwalt Ingo Lenßen steht ein emotionaler Fall bevor. Als es zur Eskalation zwischen dem Ex-Paar kommt, macht Sarah Grüner eine interessante Entdeckung.
