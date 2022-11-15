Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 38vom 15.11.2022
Fast gewonnen

Lenßen übernimmt

Folge 38: Fast gewonnen

23 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen begleitet Nadja Sander (47) zur ihrem Vater Egon Sander (70), denn ihr Bruder Till Sander (39) ist plötzlich mit seiner Freundin Mindy Jansen (31) aufgetaucht. Er hat Nadja zuvor den Zugang zur Wohnung des Vaters verwehrt und behauptet, ihr Vater wolle sie nicht sehen. Sie habe ihren Vater wohl absichtlich zu Fall gebracht, um ihn ins Heim abschieben zu können. Offenbar wird Egon gegen seine Tochter aufgehetzt. Doch was ist Tills und Mindys Absicht?

