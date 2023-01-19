Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 51vom 19.01.2023
Lehrjahre sind keine Herrenjahre

Folge 51: Lehrjahre sind keine Herrenjahre

23 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Julia Breuer (40) zu Hilfe gerufen. Gerade hat ihre Tochter Sophie (17), von ihrem Ausbilder Torsten Herzog (35) die fristlose Kündigung und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bekommen. Sophie ist im Friseursalon urplötzlich ausgerastet. Ben Handke fallen bei der 17-jährigen Symptome für Drogenmissbrauch auf und es gibt Hinweise, dass Sophie gemobbt wird. Sind dies die Gründe für ihren Ausraster?

