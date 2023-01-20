Staffel 4Folge 54vom 20.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 54: Der Chef sieht alles
Folge vom 20.01.2023
Janine Herbst (33) wurde von ihrer Chefin Sybille Propalke (40) bereits an ihrem ersten Arbeitstag fristlos entlassen. Es ist ein Video im Netz aufgetaucht, auf dem Janine scheinbar mit ihrem Ex-Kollegen Pascal Wolfert (33) an ihrer vorherigen Arbeitsstelle zu sehen ist. Doch wurde Pascal in Wahrheit übergriffig, was auf dem Video fehlt. Für Anwalt Ingo Lenßen stellt sich die Frage: Wer möchte hier wichtige Details verschwiegen, um Janine zu schaden?
