Staffel 4Folge 65vom 26.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 65: Foulspiel
23 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
Fußballtrainerin Hannah Fuchs (38) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe, nachdem Spielerin Sandy Lemke (16) während eines Trainings zusammengebrochen ist. Angeblich hat Hannah Sandy trotz eines ärztlichen Attests gezwungen zu trainieren. Sandys Mutter Carolin Lemke (38) droht mit einer Strafanzeige wegen Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Damit ist sie der Lösung auch gar nicht so fern ...
