Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 66vom 26.01.2023
(K)ein eindeutiger Fall

(K)ein eindeutiger FallJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 66: (K)ein eindeutiger Fall

23 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12

Cara Faber (40), erwartet Anwalt Ingo Lenßen auf dem Polizeirevier, denn sie wird des schweren Raubes an ihrem ehemaligen Chef Achim Neuhaus (38) beschuldigt. Die frühere Kollegin, Sonja Riedel (52), will jedoch Caras Kennzeichen am Tatort gesehen haben. Zudem gab es kurz zuvor Streit mit dem Ex-Chef. Ingo Lenßen glaubt seiner Mandantin und hegt Zweifel an Zeugin und Raubopfer. Doch plötzlich steht die Polizei in Caras Wohnung ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen