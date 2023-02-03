Staffel 4Folge 78vom 03.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 78: Nachtwanderung
23 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Lissy Schäfer (45) bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Ihre Tochter Mara (15) erhielt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, da sie einen mit Pflastersteinen gefüllten Rucksack auf die Schienen gelegt haben soll. Mara streitet das ab, schweigt aber dazu, was sie mitten in der Nacht an den Gleisen wollte. Nachdem Ingo Lenßen die Aussage des Lokführers gelesen hat, besteht der Verdacht, dass Mara nicht allein an den Schienen war. Doch mit wem war sie dort und warum?
