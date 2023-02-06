Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 4 Folge 79 vom 06.02.2023
Kranke Nachbarn

23 Min. Folge vom 06.02.2023 Ab 12

Svenja Herbst (41) sieht die Existenz ihrer Familie durch einen Nachbarschaftsstreit bedroht. Der Höhepunkt war erreicht, als Nachbar Ulrich Mohr (65) die Polizei rief, weil angeblich auf sein Haus geschossen wurde. Die Polizei hat ein erlaubnispflichtiges Luftgewehr gefunden, weshalb nun gegen Familie Herbst ermittelt wird. Svenja ist verzweifelt. Kurz darauf eskaliert es zwischen Jens Herbst (38) und Ulrich verbal. Kann Ingo Lenßen die erhitzten Gemüter beruhigen?

