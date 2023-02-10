Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 90vom 10.02.2023
Mutter ohne Mittel

23 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

Nichtsahnend läuft Ingo Lenßen seiner weinenden Mandantin Ina Reus (41) in die Arme. Ihr Ehemann Stefan Reus (42) hat plötzlich ihr Konto gesperrt sowie die Sparkonten der Kinder aufgelöst. Zudem hat er sie ohne Vorankündigung verlassen und alles von Wert aus der Wohnung mitgenommen hat. Für Team Lenßen ist schnell klar, dass er sich arm rechnen will, um jeglichen Unterhaltszahlungen zu entgehen. Doch welcher Plan steckt wirklich dahinter?

