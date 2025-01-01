Lenßen & Partner
Folge 1: Schuldig
22 Min.Ab 12
Mirko Bethke (29) ist seit einem Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Wer hat es auf ihn abgesehen und manipulierte die Bremsen seines Autos? Wollen sich seine Konkurrenten an dem erfolgreichen Innenarchitekten rächen, weil er bei der Vergabe von Aufträgen angeblich seinen "Krüppelvorteil" nutzt? Warum verunglückte er mit dem Auto ausgerechnet, nachdem der Wagen wegen einer eingeschlagenen Seitenscheibe aus der Werkstatt kam?
