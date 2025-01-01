Lenßen & Partner
Folge 12: Der Sex-Schock
22 Min.Ab 12
Lukas Riemer ist bis über beide Ohren verliebt, aber Marla Nuber will nichts von ihm wissen und hat seinen Heiratsantrag abgelehnt. Lenßen und Partner ermitteln, dass die Frau Probleme mit dem Zuhälter Jörg Bahrt hat - er will, dass Marla wieder für ihn anschaffen geht. Ist das ihr Geheimnis? Warum hat sie nicht erzählt, dass sie schon eine Scheidung hinter sich hat? Ihr Ex-Mann Manfred Nuber will sie nicht gehen lassen, er wohnt in ihrer Wohnung ...
