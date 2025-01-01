Lenßen & Partner
Folge 135: Verfluchtes Ja-Wort
22 Min.Ab 12
Der Bräutigam Hans Schnittgart ist ratlos: Seine Frau Julia ist während der Hochzeitsfeier spurlos verschwunden. Haben die reichen Schwiegereltern Maximilian und Iris Gerber die eigene Tochter entführt, weil sie gegen die Heirat mit dem Zugbegleiter sind? Die Ermittlungen ergeben, dass Iris Gerber von Julias bester Freundin Katharina Stefano erpresst wird. Ist Julia Schnittgart entführt worden, weil sie hinter das düstere Geheimnis der Stiefmutter gekommen ist?
