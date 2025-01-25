Lenßen & Partner
Folge 153: Sex statt Sushi
22 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Der Sushikoch Sango Kyoshi ist verzweifelt: Seine Frau Misaki ist seit zwei Tagen verschwunden. Felix Bergmann, Restaurantbesitzer und langjähriger Freund der Kyoshis, hat einen Verdacht: Er glaubt, dass sich die traditionsbewusste Japanerin nie in Deutschland einleben konnte und deshalb Selbstmord begangen hat. Doch ein Hinweis der Kellnerin Esther Gröschel führt die Ermittler auf die Spur des Schönheitschirurgen Dr. Jens Steinhoff ...
