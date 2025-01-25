Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sex statt Sushi

SAT.1Staffel 3Folge 153vom 25.01.2025
Sex statt Sushi

Lenßen & Partner

Folge 153: Sex statt Sushi

22 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Der Sushikoch Sango Kyoshi ist verzweifelt: Seine Frau Misaki ist seit zwei Tagen verschwunden. Felix Bergmann, Restaurantbesitzer und langjähriger Freund der Kyoshis, hat einen Verdacht: Er glaubt, dass sich die traditionsbewusste Japanerin nie in Deutschland einleben konnte und deshalb Selbstmord begangen hat. Doch ein Hinweis der Kellnerin Esther Gröschel führt die Ermittler auf die Spur des Schönheitschirurgen Dr. Jens Steinhoff ...

SAT.1
