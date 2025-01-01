Lenßen & Partner
Folge 157: Die gierige Hure
22 Min.Ab 12
Der Rettungssanitäter Nico Rinaldi verspricht einer brutal zusammengeschlagenen Frau seine Hilfe - nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus verschwindet sie spurlos. Eine Telefonnummer ist der einzige Anhaltspunkt. Erste Spuren führen Sandra Nitka und Christian Storm ins Rotlichtmilieu, wo sie eine angebliche Freundin des Opfers, Ana, zur Rede stellen. Sie verhält sich auffällig - steckt sie mit den Tätern unter einer Decke? Die Ermittler stoßen auf einen brutalen Zuhälter ...
