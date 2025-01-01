Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die gierige Hure

SAT.1Staffel 3Folge 157
Die gierige Hure

Die gierige HureJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 157: Die gierige Hure

22 Min.Ab 12

Der Rettungssanitäter Nico Rinaldi verspricht einer brutal zusammengeschlagenen Frau seine Hilfe - nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus verschwindet sie spurlos. Eine Telefonnummer ist der einzige Anhaltspunkt. Erste Spuren führen Sandra Nitka und Christian Storm ins Rotlichtmilieu, wo sie eine angebliche Freundin des Opfers, Ana, zur Rede stellen. Sie verhält sich auffällig - steckt sie mit den Tätern unter einer Decke? Die Ermittler stoßen auf einen brutalen Zuhälter ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen