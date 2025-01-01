Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Skandal im Lokalfernsehen

Staffel 3Folge 172
Folge 172: Skandal im Lokalfernsehen

22 Min.Ab 12

Voller Panik stürzt Sven Schierling in die Kanzlei von Ingo Lenßen: In den Lokalnachrichten läuft ein Beitrag, der ihn des versuchten Mordes beschuldigt. Vor nur zwei Stunden wurde auf den Ex-NVA-Soldaten Helmut Wagner geschossen. Sven Schierling gibt zu, mit ihm gestritten zu haben. Der Mann hatte vor 20 Jahren Svens Vater bei einem Fluchtversuch an der innerdeutschen Grenze erschossen.

