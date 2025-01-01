Lenßen & Partner
Folge 44: Gefährliche Mädchenträume
22 Min.Ab 12
Der wohlhabende Geschäftsmann Ralph Holl ist in großer Sorge, weil seine Tochter Jasmin (17) abgehauen ist - scheinbar mit ihrem Leibwächter Tobias Klipper (26), der auf sie aufpassen sollte. Alles deutet darauf hin, dass sie sich ins Ausland absetzen wollen. Die Ermittler folgen einer Spur und stellen den Bodyguard in einer dubiosen Bar. Nichts ist so wie es scheint, und irgendwo im Hintergrund gibt es einen Mann der ganz andere Pläne mit dem hilflosen Mädchen hat ...
