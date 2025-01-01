Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Gefährliche Mädchenträume

SAT.1Staffel 3Folge 44
Gefährliche Mädchenträume

Gefährliche MädchenträumeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 44: Gefährliche Mädchenträume

22 Min.Ab 12

Der wohlhabende Geschäftsmann Ralph Holl ist in großer Sorge, weil seine Tochter Jasmin (17) abgehauen ist - scheinbar mit ihrem Leibwächter Tobias Klipper (26), der auf sie aufpassen sollte. Alles deutet darauf hin, dass sie sich ins Ausland absetzen wollen. Die Ermittler folgen einer Spur und stellen den Bodyguard in einer dubiosen Bar. Nichts ist so wie es scheint, und irgendwo im Hintergrund gibt es einen Mann der ganz andere Pläne mit dem hilflosen Mädchen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen